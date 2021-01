Heimsiege für Stuttgart, Fürth und Würzburg

Erneut Proteste gegen Abtreibungsrecht Polen

Warschau: In mehreren polnischen Städten haben gestern trotz Corona-Einschränkungen tausende von Menschen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts demonstriert. Im Zentrum der Hauptstadt des Landes kamen am dritten Tag in Folge wieder hunderte Menschen zusammen. Das neue Gesetz hatte vor drei Monaten massive Proteste ausgelöst. Auslöser war ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das Schwangerschaftsabbrüche auch dann verbietet, wenn der Fötus schwere Fehlbildungen aufweist. Der Unmut der Aktivisten richtete sich auch gegen die nationalistische-konservative Regierungspartei. Kritiker werfen ihr und der in Polen mächtigen katholische Kirche vor, hinter der höchstrichterliche Entscheidung zu stecken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 06:45 Uhr