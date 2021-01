Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Stuttgart seinen ersten Heimsieg in der Saison gefeiert. Gegen Mainz gewann der VfB mit 2:0. In der 2. Liga gab es zwei Heimsiege für die fränkischen Vereine: Fürth gewann gegen Aue mit 3:0 und Würzburg gegen Düsseldorf mit 2:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 06:00 Uhr