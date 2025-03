Heimholaktion der ISS-Astronauten verschoben

Cape Canaveral: Die beiden auf der ISS festsitzenden Astronauten müssen weiter auf ihre Rückreise warten. Eine SpaceX-Rakete hätte sie gestern abholen sollen, doch der Start in Florida wurde wegen technischer Probleme kurzfristig abgesagt. Die Crew hatte bereits angeschnallt in der Kapsel gesessen. Wann ein neuer Startversuch unternommen wird, ist noch nicht klar. Die US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams waren im Juni vergangenen Jahres für einen Test der "Starliner"-Kapsel von Boeing zur ISS geflogen. Wegen technischer Probleme sind sie mittlerweile neun Monate im All, ursprünglich geplant waren nur wenige Tage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 08:00 Uhr