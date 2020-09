Heimgeholte Touristen erstatten bisher 2,7 Millionen Euro

Fans dürfen vielleicht schon bald wieder in Fußballstadien

München: Kanzleramtschef Braun hält es für möglich, dass schon zum Bundesliga-Start am kommenden Wochenende die Fans wieder in die Stadien dürfen. Die Bundesländer hätten sich in diesem Punkt bereits sehr weit angenähert, sagte Braun am Rande einer CSU-Klausur in München. Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder erklärte, man wolle noch in dieser Woche versuchen, sich auf einen Probebetrieb mit Zuschauern zu verständigen. Heute Nachmittag sollen die Chefs der Staatskanzleien zusammenkommen, um über das Thema zu beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.09.2020 02:00 Uhr