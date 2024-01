Heimatstadt Offenburg nimmt Abschied von Wolfgang Schäuble

Offenburg: Bei einer bewegenden Trauerfeier in Offenburg haben Spitzenpolitiker und Angehörige Abschied vom CDU-Politiker Wolfgang Schäuble genommen. CDU-Chef Merz sagte vor mehreren hundert Gästen in der evangelischen Stadtkirche wörtlich: "Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben". Schäuble bleibe vielen ein Vorbild und reihe sich ein in die erste Reihe der nicht allzu großen Zahl der deutschen Nachkriegspolitiker, die im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben haben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann erklärte, Deutschland verliere mit Schäuble eine ganz große politische Persönlichkeit. Der ehemalige Bundestagspräsident war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 23:00 Uhr