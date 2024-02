Heil würdigt soziale Sicherheit als Stütze der Demokratie

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat die soziale Sicherheit in Deutschland und den robusten Arbeitsmarkt gewürdigt. Beides sei wichtig für die Sicherung der Demokratie, so der SPD-Politiker in der Bundestagsdebatte über einen Haushalt. Auch die Wirtschaft profitiere von sozialer Sicherheit. Für das Frühjahr stellte Heil ein Tariftreuegesetz in Aussicht: Staatliche Aufträge des Bundes sollen nur noch an Firmen gehen, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen. Gleichzeitig wies er den Vorwurf der Union zurück, durch den Anstieg des Bürgergelds lohne es sich nicht mehr, schlechter bezahlte Jobs anzunehmen. Heils Etat ist mit knapp 176 Milliarden Euro mit großem Abstand der größte Einzelposten des Bundeshalts.

