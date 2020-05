Heil wirbt im Bundestag für Grundrente

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Arbeitsminister Heil hat im Bundestag für die geplante Grundrente geworben. In der Ersten Lesung seines Gesetzentwurfs sprach er von einem wesentlichen Projekt dieser Bundesregierung. Dadurch bekämen rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die viel geleistet hätten, spürbar mehr Geld. Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit müsse in Deutschland erneuert werden. Widerstand gegen die Grundrente kommt weiter aus der Union: Fraktions-Vize Linnemann sagte vor der Debatte, die Finanzierung des Projekts sei noch immer nicht gesichert. Gemeint ist die Finanztransaktionssteuer, mit der die SPD die Kosten der Grundrente stemmen will.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 11:45 Uhr