Heil will Recht auf Homeoffice einführen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will ein Recht auf Homeoffice auf den Weg bringen. Bis zum Herbst werde er ein entsprechendes Gesetz vorlegen, sagte er der "Bild am Sonntag". Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulasse, solle im Homeoffice arbeiten können, auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist, so Heil. Möglich sei, entweder komplett umzusteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche. Zugleich kündigte er weitere Regelungen an, um sicherzustellen, dass sich die Arbeit, so wörtlich, "nicht zu sehr ins Private frisst". Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums zufolge stieg die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice in den vergangenen Wochen von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 11:00 Uhr