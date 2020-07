Heil will nach Fleischindustrie auch andere Branchen überprüfen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will nach den bekannt gewordenen Missständen in der Fleischindustrie auch andere Branchen überprüfen. Man werde sich Branche für Branche vornehmen und dann die jeweils geeigneten Maßnahmen ergreifen, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen will das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch ein Gesetz beschließen, wonach Großschlachtereien bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr einsetzen dürfen. Dazu sollen Werkverträge und der Einsatz von Leiharbeitnehmern dort verboten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2020 12:00 Uhr