Heil will mit Weiterbildungsgesetz Bildungszeit ermöglichen

Maskenpflicht in Krankenhäusern könnte in Bayern nach Fasching entfallen

Augsburg: Bayerns Gesundheitsminister Holetscheck hält ein baldiges Ende der Maskenpflicht auch in Krankenhäusern für möglich. In der "Augsburger Allgemeinen" nannte er dabei das Ende der Faschings-Saison. Der CSU-Politiker plädierte für mehr Eigenverantwortung - außerdem solle die hohe Sachkompetenz der entsprechenden Einrichtungen genutzt werden, so Holetschek. Der Münchner Infektiologe Wendtner kritisierte die Abschaffung weiterer Corona-Schutzmaßnahmen im Winter dagegen als überhastet. Er zeigte sich überzeugt, dass die jüngsten Forderungen zu dem Thema der allgemeinen Pandemie-Müdigkeit geschuldet sind. In einer Saison, in der Viruserkrankungen ihren Höhepunkt hätten, sei es sehr fragwürdig, Dinge zu schnell zu lockern. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte am Freitag das Ende der Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen zum 2. Februar angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2023 08:00 Uhr