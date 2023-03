Heil will Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen

Meldungsarchiv - 07.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will mehr tun, um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen. "Wir müssen dafür sorgen, dass gerechter bezahlt wird", sagte er anlässlich des Equal Pay Day im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Der SPD-Politiker will nach eigenen Angaben, dass in mehr Berufen nach Tarif bezahlt wird. Außerdem sollen mehr Frauen das Recht bekommen, zu erfahren, wieviel sie im Vergleich zu männlichen Kollegen verdienen. Heil beklagte, dass Frauen im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger Geld bekommen als Männer. 11 Prozent davon gingen darauf zurück, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten und schlechter bezahlte Berufe ergreifen, zum Beispiel in der Floristik, der Gastronomie und im sozialen Bereich. Bei den übrigen 7 Prozent handle es sich um "Lohndiskriminierung", so Heil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2023 09:00 Uhr