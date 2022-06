Heil will erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld verlängern

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld noch einmal um drei Monate verlängern. Es soll bis Ende September bereits dann gezahlt werden können, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb vom Arbeitsausfall betroffen sind. Begründet wird dieser Schritt nicht mehr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern mit den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die von der Pandemie mit ausgelöste Störung der Lieferketten könne sich durch den Krieg weiter verschärfen, so die Befürchtung des Ministeriums. Da im dritten Quartal rund 50.000 zusätzliche Beschäftigte in Kurzarbeit erwartet werden, geht man von Kosten in Höhe von rund 60 Millionen Euro aus.

