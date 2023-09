Heil will Einsatz von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz fördern

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Millionen Beschäftigte in Deutschland fördern und politisch gestalten. Spätestens 2035 werde es keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun habe, sagte Heil am Abend in Berlin. Gleichzeitig betonte er, dass Arbeit nicht ausgehen sondern sich verändern werde. Gut eingesetzt könne KI zum Beispiel Arbeitsunfälle verhindern und dafür sorgen, dass die Arbeitswelt humaner werde.

