Heil will Corona-Testpficht für Unternehmen

Berlin: Arbeitsminister Heil will in der Bundesregierung eine Corona-Testpflicht für Unternehmen durchsetzen. Es müssten jetzt alle ihren Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten, sagte er der "Bild am Sonntag". Es brauche flächendeckende Tests in den Betrieben, um die zu schützen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Demnach soll jeder Beschäftigte, der nicht im Homeoffice ist, das Recht auf einen Test pro Woche bekommen; in der Lebensmittelbranche und Bereichen mit viel Kundenkontakt zwei Tests pro Woche. Bislang stemmt sich die Union gegen eine solche Pflicht. Laut einer Umfrage im Auftrag der Bundesregierung haben aktuell nur rund 60 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitgeber, der Corona-Tests anbietet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 10:30 Uhr