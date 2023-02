Heil will bei Personalmangel auf ältere Beschäftigte setzen

Kurzmeldung ein/ausklappen Gedenken in Hanau an den rassistischen Anschlag vor drei Jahren

Hanau: Auf dem Marktplatz der hessischen Stadt ist in einer öffentlichen Gedenkstunde an die Opfer des rassistischen Anschlags von vor drei Jahren erinnert worden. An der Feier nahmen auch Bundesinnenministerin Faeser, der hessische Ministerpräsident Rhein sowie Oberbürgermeister Kaminsky teil. Am Nachmittag ist eine Kundgebung mit anschließender Demonstration geplant. Den Auftakt des Gedenkens machte am Vormittag ein Gottesdienst in der Marienkirche. Dabei rief die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, dazu auf, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und Rassismus im Alltag Widerstand zu leisten. Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann in Hanau neun Menschen erschossen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Angehörigen der Opfer kritisieren bis heute das Vorgehen von Polizei und Behörden.

