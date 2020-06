Heil will Arbeitsschutzregeln in der Fleischindustrie verschärfen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen will Bundesarbeitsminister Heil Arbeitsschutzregeln zügig verschärfen. Noch vor dem Sommer will er ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Der Entwurf sieht die digitale Erfassung der Arbeitszeit, ein Verbot von Werkverträgen und schärfere Kontrollen vor. Die Betrichte aus dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nannte Heil schockierend. Bis jetzt wurden dort mehr als 730 Infizierte registriert. Der SPD-Politiker unterstrich, er werde in der Fleischindustrie aufzuräumen und sich dabei nicht von Lobbyinteressen bremsen lasse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 02:00 Uhr