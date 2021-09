Heil will Arbeitgebern keine Impfstatus-Abfrage erlauben

Landtag berät über neue Corona Regeln in Bayern

München: Die neuen Corona-Regeln in Bayern sollen schon ab morgen gelten. Deswegen kommt der Landtag am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um sie zu verabschieden. Ministerpräsident Söder gibt eine Regierungserklärung ab. Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern soll aufgehoben werden, medizinische Masken reichen künftig aus. Grundsätzlich gilt in Innenräumen die 3 G-Regel. Zugang zur Gastronomie, zu Theatern und anderen Veranstaltungen hat, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Die Inzidenz ist nicht mehr der alleinige Maßstab, jetzt soll die Situation in den Krankenhäusern ausschlaggebend sein. Hier gilt ein Ampelsystem. Auf Rot schaltet die Ampel, wenn mehr als 600 Covid19-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern liegen. Aus Sicht von Patientenschützern geht das an der Realität vorbei. Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz Brysch fordert, dass die gesamte Krankenhausbelegung in den Blick genommen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 07:00 Uhr