Heil will Arbeitgeber enger in die Impfkampagne einbinden

01.09.2021 08:00 Uhr

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hält eine Abfrage des Impfstatus durch die Arbeitgeber nur in Ausnahmefällen für rechtmäßig. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Gesundheitsdaten seien besonders sensibel. Ein Auskunftsrecht kann sich die Ministerin nur bei besonderen Gefährdungen vorstellen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte die Debatte angestoßen. Er plädierte dafür, den Arbeitgebern die Nachfrage zumindest für die nächsten sechs Monate zu erlauben. Bundesarbeitsminister Heil sieht dafür aber keine rechtliche Grundlage und verweist auf den Persönlichkeitsschutz. Heil legt in der Kabinettssitzung am Vormittag seinen Entwurf für eine neue Arbeitsschutzverordnung vor. Deren zentrales Ziel ist es, Arbeitgeber in die Impfkampagne einzubinden. Sie sollen in den Betrieben Impfungen anbieten oder Beschäftigte für diese Termine freistellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 08:00 Uhr