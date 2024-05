Heil verteidigt Rentenpaket als sozial gerecht

Berlin: Das Bundeskabinett will nach monatelangen Querelen heute das sogenannte Rentenpaket Zwei beschließen. Kernpunkte sind zum einen, dass das Rentenniveau bis 2039 bei 48 Prozent gesichert werden soll. Zum anderen eine Geldanlage am Kapitalmarkt, um die Rente längerfristig zu finanzieren. Die Idee für dieses sogenannte Generationenkapital kommt von der FDP. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach Bundesarbeitsminister Heil von einem ausgewogenen und gerechten Plan. Durch das garantierte Niveau bei 48 Prozent werde Altersarmut vermieden. Das Generationenkapital, so der SPD-Minister, trage entscheidend dazu bei, dass die Beiträge nicht zu stark steigen. Ein höheres Renteneintrittsalter schloss Heil aus. Kritik an dem Rentenvorhaben der Ampel kommt unter anderem von den Arbeitgebern. Deren Präsident Dulger sprach im "Spiegel" vom teuersten Rentenpaket im 21. Jahrhundert, weil in den nächsten 20 Jahren 500 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 09:00 Uhr