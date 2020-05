Heil verteidigt Pläne zur Grundrente

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat die geplante Grundrente verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, es gehe um Leistungsgerechtigkeit für tüchtige Menschen. Wenn Wirtschaftslobbyisten die Grundrente jetzt infrage stellten und gleichzeitig milliardenschwere Hilfen von den Steuerzahlern in Anspruch nähmen, dann sei das verstörend. Widerstand kommt weiter aus der Union: Fraktions-Vize Linnemann sagte, die Finanzierung des Projekts sei noch immer nicht gesichert. Gemeint ist die Finanztransaktionssteuer, mit der Finanzminister Scholz die Grundrente finanzieren will. Der Bundestag befasst sich am Vormittag in erster Lesung mit dem geplanten Gesetz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 10:15 Uhr