Heil und Kühnert kündigen Umbau des Sozialsystems an

Bundesarbeitsminister Heil strebt mit dem geplanten Umbau des Hartz IV-Systems einen grundlegenden Kurswechsel in der Sozialpolitik an. Das sagte er der "Rheinischen Post". Man wolle das System entbürokratisieren und stärker darauf ausrichten, Menschen langfristig aus der Arbeitslosigkeit zu holen, so Heil. Unter anderem soll bei jemandem, der Anspruch auf Grundsicherung hat, zwei Jahre lang die Angemessenheit der Wohnung nicht überprüft werden. In diesem Zeitraum sollen auch Ersparnisse nicht angetastet werden. SPD-Generalsekretär Kühnert will außerdem die Regelsätze in der Grundsicherung anheben. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, die Ampel-Koalition werde einen Vorschlag dazu erarbeiten. Es lägen viele Hinweise aus der Fachwelt vor und er sei davon überzeugt, dass es nicht bei den jetzigen Regelsätzen bleiben kann. Der Umbau von Hartz IV zu einem sogenannten Bürgergeld ist im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien vorgesehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 03:00 Uhr