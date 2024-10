Heil sieht Zuzug indischer Fachkräfte als Erfolgsgeschichte

Berlin: Das Bundeskabinett will mehr Fachkräfte aus Indien für Deutschland gewinnen und hat dazu eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Arbeitsminister Heil sagte, die Regierung baue bürokratische Hürden ab, digitalisiere die Visa-Erteilung für Indien und sorge dafür, dass die deutsche Sprache vermehrt in Indien vermittelt wird. Laut Heil wird die Bundesagentur für Arbeit mit Jobmessen in Indien und durch die gezielte Beratung von indischen Studierenden den Zuzug fördern. Im Februar dieses Jahres waren nach Angaben des Arbeitsministeriums 137.000 Inder auf dem deutschen Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind rund 23.000 mehr als ein Jahr zuvor.

