Heil ruft mit Blick auf Fachkräftemangel zum Handeln auf

Berlin: Nach Einschätzung von Bundesarbeitsminister Heil könnte der Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland zur zentralen Wachstumsbremse werden. Daher müsse man sich jetzt um das Thema kümmern, sagte Heil bei der Eröffnung eines eintägigen Fachkräftekongresses der Bundesregierung. Der Arbeitsminister wies darauf hin, dass es derzeit zwar 46 Millionen Erwerbstätige gebe - und damit so viele wie noch nie. Allerdings seien in den nächsten elf Jahren rund sieben Millionen Arbeitskräfte zu ersetzen. Als Mittel zum Gegensteuern nannte Heil in erster Linie die Ausbildung. Zudem solle die Wirtschaft gezielt qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Heil unterstrich, es gebe großes Potenzial für Deutschland, aber nur, wenn Wirtschaft und Staat Hand in Hand arbeiteten.

