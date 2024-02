Heil ruft mit Blick auf Fachkräftemangel zum Handeln auf

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Fachkräftemangel aufgerufen. Dieser drohe in Deutschland zur zentralen Wachstumsbremse zu werden, sagte der SPD-Politiker bei der Eröffnung eines Fachkräftekongresses der Bundesregierung. Daher sei es wichtig, jetzt zu handeln. Bis 2035 müssten sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte ersetzt werden. Ein Ansatzpunkt dafür ist laut Heil die Ausbildung. Nach seinen Worten gibt es viele junge Menschen ohne berufliche Erstausbildung. Zuvor hatte Heil sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF außerdem für mehr Einwanderung von Fachkräften ausgesprochen. Dafür müsse aber auch die Wirtschaft aktiver im Ausland werben. Ähnlich äußerten sich Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bildungsministerin Stark-Watzinger. An dem Fachkräftekongress in Berlin nehmen mehr als 700 Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Gesellschaft teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 11:15 Uhr