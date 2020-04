Heil plant längeren Lohnersatz für Eltern bei Kita-Schließungen

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sozialminister Heil plant längere Lohnausfallzahlugnen für Eltern, die wegen geschlossener Kitas ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Der "Bild am Sonntag" sagte Heil, damit Eltern Sicherheit hätten, schaffe man eine Anschlussregelung. Die bisherige Regelung läuft Mitte Mai nach sechs Wochen aus. Auch für den Fall, dass jemand für zwei Wochen in häusliche Quarantäne muss, soll es eine Regelung für Lohnfortzahlung geben. Vizekanzler Scholz sagte, um sicherzustellen, dass sich die Menschen an die Quarantäne-Regelungen halten, dürfe es keinen sozialen oder finanziellen Druck geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 02:00 Uhr