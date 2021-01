Heil plant Corona-Hilfen für Bedürftige

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundessozialminister Heil will Bedürftige in der Corona-Krise stärker unterstützen. Er hat angekündigt, dass zusätzliche Hilfen für Empfänger staatlicher Grundsicherung zügig auf den Weg gebracht werden sollen. Für sie bedeuteten Ausgaben für die medizinischen Masken, die in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen nun vorgeschrieben sind, einen finanziellen Kraftakt. Deshalb sollen sie einen Corona-Zuschuss erhalten. Heil räumte ein, dass seine Pläne noch nicht in der Koalition und in der Bundesregierung abgestimmt seien. Dazu solle es am Wochenende und Anfang kommender Woche Gespräche geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 15:00 Uhr