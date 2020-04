Heil plädiert für Erhöhung des Kurzarbeitergelds

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat sich dafür ausgeprochen, das Kurzarbeitergeld vorübergehend aufzustocken. Er schlage vor, die Maßnahme auf drei Monate zu befristen, beispielsweise von Mai bis Juli, sagte Heil in Berlin. Über einen längeren Zeitraum bedeute Kurzarbeit für die Betroffenen erhebliche Lohneinbußen. Das gelte es abzufedern, so der SPD-Politiker. Eine dreimonatige Erhöhung des Kurzarbeitergeldes halte er für verkraftbar. Immerhin verfüge die Bundesagentur für Arbeit derzeit über Rücklagen in Höhe von 26 Milliarden Euro. Er hoffe, dass die derzeitigen Gespräche zwischen Bundesregierung und Sozialpartnern schon bald zu einem Ergebnis kommen. Der SPD-Politiker stellt sich damit hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das Kurzarbeitergeld von 60 auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 15:45 Uhr