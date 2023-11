Heil lädt zum Treffen über Arbeit für Flüchtlinge

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil spricht heute mit Vertretern der Wirtschaft, von Verbänden und Gewerkschaften darüber, wie man Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen kann. Ziel ist nach den Worten von Heil ein "Job-Turbo" für Flüchtlinge. Heute morgen will er im ICE-Werk Berlin-Rummelsburg mit Ukrainern sprechen, die dort beschäftigt sind. Die Quote ukrainischer Schutzsuchender, die einer Arbeit nachgehen, ist derzeit noch deutlich niedriger als in anderen EU-Staaten. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass viele von ihnen Bürgergeld erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 07:00 Uhr