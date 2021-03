Heil kündigt "Schutzschirm für Ausbildung" an

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett will heute beschließen, ausbildende Betriebe in der Corona-Krise stärker zu fördern. Nach den Plänen von Arbeitsminister Heil sollen die staatlichen Prämien dafür im laufenden Jahr verdoppelt werden. Zudem sollen künftig auch größere Betriebe mit 250 bis 500 Beschäftigten davon profitieren. Heil sprach im Deutschlandfunk von einem "Schutzschirm für Ausbildung". Es gehe darum, die Fachkräfte von morgen zu sichern, damit Deutschland nach der Krise sein Potenzial wieder ausschöpfen könne. Der SPD-Politiker stellte in Aussicht, dass die Verordnung zum 1. Juni in Kraft tritt. // Die Auszahlungen könnten dann binnen weniger Wochen rechtzeitig zum neuen Ausbildungsjahr im Herbst beginnen. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.03.2021 10:15 Uhr