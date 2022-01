Heil kündigt Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro an

Das Wetter in Bayern: Nachts Schneefälle

Das Wetter in Bayern: Nachts von Norden her Schneefälle, in Franken später mit Regen vermischt; Straßenglätte. Tiefstwerte +2 bis -6 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor viel Neuschnee in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Die Aussichten: Morgen windig und gebietsweise Regen und Schneeregen, anfangs auch Schnee; in Alpennähe und Teilen Niederbayerns teils länger anhaltende und am östlichen Alpenrand ergiebige Schneefälle. Von Sonntag an trocken aber oft bewölkt, nur an den Alpen zeitweise sonnig. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.01.2022 19:45 Uhr