Heil kündigt Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro an

Das Wetter in Bayern: Nachts Schneefälle, Höchstwerte -3 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Windig und bewölkt. Gebietsweise Schnee, nachts von Norden her neue Schneefälle, in Franken später mit Regen vermischt; Straßenglätte. Tiefstwerte 2 bis minus 6 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor viel Neuschnee in den Chiemgauer Alpen, er könnte Bäume umknicken und Straßen unpassierbar machen. Morgen windig und anfangs Schnee, später Regen und Schneeregen. In Alpennähe und Teilen Niederbayerns schneit es länger und im Chiemgau auch ergiebig. Von Sonntag an trocken aber bewölkt, nur an den Alpen zeitweise sonnig. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 21.01.2022 18:00 Uhr