Heil kündigt Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro an

21.01.2022 18:00 Uhr

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will im Oktober ein zentrales Wahlkampfversprechen der SPD umsetzen und den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Heil legte einen entsprechenden Gesetzentwurf heute im Bundeskabinett vor. Bislang beträgt der Mindestlohn 9 Euro 82 in der Stunde. Von der Anhebung würden mehr als sechs Millionen Beschäftigte profitieren. Das Bundeskabinett befasste sich in seiner ersten Klausur mit dem Vorsitz der G7-Staaten, den Deutschland seit Januar inne hat. Bundeskanzler Scholz sagte anschließend auf einer Pressekonferenz, zentrales Thema werde der Kampf gegen den Klimawandel sein. Außerdem betonte der Kanzler, dass Deutschland schneller werden müsse beim Wohnungsbau, bei der Energiewende und der Digitalisierung. Nach seinen Worten soll es in Zukunft auch weniger bürokratische Hürden geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 18:00 Uhr