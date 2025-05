Heil kündigt Abschied als Arbeitsminister an

Hubertus Heil muss Kabinettsposten räumen: Der langjährige Arbeits- und Sozialminister wird der künftigen schwarz-roten Regierung nicht mehr angehören. Der 52-jährige SPD-Politiker erklärte, er gehe mit Wehmut, aber nicht mit Traurigkeit, sondern mit großer Dankbarkeit. Ob Heil einen anderen wichtigen Posten übernimmt, ist offen; ebenso seine Nachfolge. Die SPD will am Montag bekanntgeben, welche Ministerinnen und Minister sie in die schwarz-rote Bundesregierung schickt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 18:45 Uhr