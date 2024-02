Heil hält Beschäftigung für Asylbewerber im Einzelfall für sinnvoll

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat sich zurückhaltend zu einer Arbeitspflicht für Asylbewerber geäußert. Im Einzelfall sei es sinnvoll, wenn man Menschen in Sammelunterkünften beschäftige, so Heil in der Bild-Zeitung. Denn die Wartezeiten seien dort mitunter lang. Im Übrigen sei es bereits jetzt geltendes Recht, dass Kommunen Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten könnten. Als erster Landkreis in Deutschland hatte der Saale-Orla-Kreis in Thüringen eine entsprechende Initiative beschlossen. Weigern sich Asylbewerber, drohen ihnen Geldkürzungen. Gestern hatte der Deutsche Landkreistag eine Arbeitspflicht für alle Asylbewerber gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 09:00 Uhr