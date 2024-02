Heil hält Arbeitspfllicht für Asylbewerber in Einzelfällen für sinnvoll

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hält eine Arbeitspflicht für Asylbewerber nur in Einzelfällen für sinnvoll. Der SPD-Politiker sagte der Bild-Zeitung, eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt werde so nicht gelingen. Laut Heil muss es vorrangig darum gehen, die Menschen dauerhaft in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Derzeit dürfen Asylbewerber nach drei bis neun Monaten eine Beschäftigung aufnehmen. Ein Thüringer Landkreis hatte vorgestern mitgeteilt, arbeitsfähige Asylbewerber für 80 Cent Stundenlohn zu maximal vier Stunden Arbeit täglich zu verpflichten. Aus der CDU kommt Zustimmung zu dieser Aktion. Generalsekretär Linnemann sagte, damit werde das Prinzip "fördern und fordern" wieder gestärkt. Das gelte nicht nur für Bürgergeld-Empfänger, sondern auch für Asylbewerber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 07:00 Uhr