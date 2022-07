Heil hält Arbeitsmarkt für robust

Baerbock fordert Freilassung von türkischem Regierungskritiker

Istanbul: Bundesaußenministerin Baerbock hat zu Beginn ihres Antrittsbesuchs in der Türkei die Freilassung des inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala gefordert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem türkischen Kollegen Cavusoglu sagte die Grünen-Politikerin, sie sehe es als ihre Pflicht an, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu achten und zu verteidigen, und zwar ausnahmslos und zu jeder Zeit. Kavala war im April wegen des Vorwurfs des versuchten Umsturzes der türkischen Regierung von einem Gericht in Istanbul zu lebenslanger Haft verurteilt worden. International wurde das Urteil scharf kritisiert, die türkische Regierung hatte die Kritik als Einmischung in die inneren Angelegenheit der Türkei zurückgewiesen. Cavusoglu wiederum warf Deutschland vor, sich bei den Streitigkeiten zwischen Athen und Ankara eher auf die Seite Griechenlands geschlagen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 20:00 Uhr