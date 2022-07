Heil fordert mehr Unterstützung für kleinere und mittlere Einkommen

Berlin: In der Debatte über Entlastungen angesichts der steigenden Preise will Bundesarbeitsminister Heil den Fokus vor allem auf kleinere und mittlere Einkommen legen. Nur so halte man die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammen, sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Konkret will der SPD-Politiker die Regelsätze für Hartz IV-Empfänger erhöhen. Er kündigte dazu im Sommer einen Gesetzentwurf an. Die Regelsätze hinkten der Preisentwicklung zu sehr hinterher, kritisierte er. Wenn das neue Bürgergeld anstelle von Hartz IV eingeführt wird, will Heil den Berechnungsmodus entsprechend verändern. Es gehe jetzt um gezielte Entlastungen, betonte der Minister, die staatlichen Möglichkeiten seien nicht unendlich. Außerdem müsse der Staat ja auch weiter in Infrastruktur, Bildung und Forschung investieren können. Deshalb sehe er auch keinen Spielraum, Menschen mit hohen Einkommen zu entlasten. Für diese seien höhere Preise zwar ärgerlich, aber kein existenzielles Problem.

