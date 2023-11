Heil fordert auch Einstellung von Ukrainern mit geringen Deutschkenntnissen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil fordert Arbeitgeber auf, auch Ukrainer mit geringeren Deutschkenntnissen einzustellen. Der "Welt am Sonntag" sagte der SPD-Politiker, Deutsch lerne man nicht nur in Kursen, sondern auch während der Arbeit. Er habe dazu am Montag die deutsche Wirtschaft und die Sozialpartner eingeladen, so der Minister, der auch den Druck auf die Geflüchteten selbst erhöhen will. 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer hätten die Integrationssprachkurse gerade absolviert, weitere 100.000 seien kurz davor. Laut Heil werden die Jobcenter diesen Menschen möglichst zielgenaue Arbeitsangebote unterbreiten und sie auf dem Weg in die Beschäftigung unterstützen. Dabei würden sie auf ihre Eigenverantwortung und Mitwirkungspflichten hingewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 07:15 Uhr