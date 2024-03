Heil erwartet Rentenerhöhung über Inflationsrate

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil rechnet zum 1. Juli mit einem Rentenanstieg über der Inflationsrate. In der ARD verwies der SPD-Politiker am Abend auf die, so Heil, "guten" Tariferhöhungen am Arbeitsmarkt. Diese seien die Grundlage für die Rentenentwicklung. - Heil will morgen gemeinsam mit Finanzminister Lindner das sogenannte "Rentenpaket Zwei" vorstellen. Darin soll das Niveau der Ruhegelder auch für die Zeit bis zum Jahr 2029 auf 48 Prozent festgeschrieben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 10:00 Uhr