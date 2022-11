Kurzmeldung ein/ausklappen Heil dankt Union für Zustimmung zum Bürgergeld

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat der Union dafür gedankt, die Einführung des Bürgergelds durch ihre Zustimmung im Vermittlungsausschuss möglich zu machen. In der Bundestagsdebatte über den Etat seines Ministeriums sagte Heil, mit dem Bürgergeld würden Menschen in Not verlässlicher und unbürokratischer abgesichert. Es sei gut, das die CDU von ihrer, so wörtlich, "Totalblockade" abgewichen sei. Für die CSU erklärte die Abgeordnete Launert, die Union habe mit den von ihr durchgesetzten Korrekturen etwa bei den Sanktionen das Schlimmste verhindert. Es müsse bei einem System mit Fördern und Fordern bleiben. Markus Kurth von den Grünen kritisierte hingegen, dass Unionsvertreter in der wochenlangen Debatte um das Bürgergeld Langzeitarbeitslose diffamiert hätten. Auf Kosten dieser Menschen Politik zu machen, sei unerhört, sagte Kurth. Er sei froh, dass es in der Union auch Vertreter gebe, die zu einem rationalen Diskurs fähig seien, was den Kompromiss möglich gemacht habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 12:00 Uhr