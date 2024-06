Heil bringt Steuer-Bonus für Erwerbstätige im Rentenalter ins Gespräch

Berlin: Arbeitsminister Heil will Anreize, um das Arbeiten im Rentenalter attraktiver zu machen. In der "Bild am Sonntag" sagte er, dass unter anderem ein Steuer-Bonus im Gespräch sei. Details sind allerdings noch offen. Bis zum Sommer soll Heil zufolge eine entsprechende Rentenreform auf den Weg gebracht werden. Damit erhofft er sich, den Staatshaushalt um einen Milliardenbeitrag zu entlasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 06:00 Uhr