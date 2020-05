Heil bezeichnet Kurzarbeit als Brücke über tiefes wirtschaftliches Tal

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat noch einmal die Beschlüsse zur Kurzarbeit verteidigt. Heil sagte, in einzelnen Branchen stehe der Betrieb völlig still. In der Gastronomie seien 93 Prozent der sozialabgabenpflichtig Beschäftigten für Kurzarbeit angemeldet, in der Auto- und Zulieferindustrie seien es 68 Prozent. Wie der Arbeitsminister sagte, ist die Kurzarbeit unsere Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Nach Angaben der Bundesagentur haben die deutschen Betriebe inzwischen für mehr als 10 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Die Bundesregierung hatte gestern entschieden, dass die einschlägigen Bezüge ab dem vierten Monat auf 80 bis 87 Prozent des letzten Gehaltes steigen. Aufgrund der Corona-Krise sind derzeit rund 2,6 Millionen Menschen arbeitslos.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 19:00 Uhr