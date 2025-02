Heidenheim verpasst Achtelfinale der Conference League

Zum Fußball: Der 1. FC Heidenheim ist in der Conference League ausgeschieden. Der Fußball-Bundeligist verlor das Play off-Rückspiel am Abend zu Hause gegen den FC Kopenhagen 1:3 nach Verlängerung. Das Hinspiel in Dänemark hatte Heidenheim 2:1 gewonnen. Der FC Bayern erfährt heute Mittag, gegen wen er im Achtelfinale der Champions League spielt. Im Lostopf in der UEFA-Zentrale in Nyon sind Bayer Leverkusen und Atlético Madrid.

