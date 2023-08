Heidenheim steht in zweiter Runde des DFB-Pokals

Rostock: Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Beim chancenlosen Oberligisten Rostocker FC gewannen die Heidenheimer 8:0. Deutlich mehr Mühe hat der Hamburger SV in der Partie bei Drittligist Rot-Weiss Essen. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 3:3. Das Spiel ist in die Verlängerung gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 15:00 Uhr