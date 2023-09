Heidenheim fährt ersten Bundesliga-Sieg ein

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Heidenheim seinen ersten Sieg gefeiert. Der Aufsteiger gewann gegen Bremen 4:2. Darmstadt hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga noch verspielt. Nach einer 3:0 Führung reichte es für den hessischen Erstligisten gegen Mönchengladbach am Ende nur zu einem 3:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 06:00 Uhr