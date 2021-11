Heidelberger Paketbomber-Prozess endet mit Freispruch

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Im sogenannten Paketbomber-Prozess hat das Landgericht Heidelberg den angeklagten Rentner freigesprochen. Der 66-Jährige muss nach dem Urteil aber eine Geldstrafe wegen des unerlaubten Besitzes von Munition bezahlen. Ihm war vorgeworfen worden, im Februar drei selbstgebaute Sprengsätze verschickt zu haben, von denen unter anderem einer in einer Lidl-Filiale in Neckarsulm explodierte. Im Laufe des Prozesses gab es aber Zweifel und so entschieden die Richter jetzt nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten".

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 10:45 Uhr