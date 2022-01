Heidelberg gedenkt der Opfer des Amoklaufs vor einer Woche

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Eine Woche nach dem Amoklauf auf dem Campus der Universität findet am Mittag eine Gedenkfeier in der Peterskirche statt. Für 12.24 Uhr ist eine Schweigeminute für die Opfer der Tat und ihre Angehörigen geplant - zu diesem Zeitpunkt war vor genau einer Woche der erste Notruf eingegangen. Ein 18-jähriger Student hatte in einem Hörsaal mit einer Schrotflinte um sich geschossen. Dabei wurde eine 23-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Der Täter hat sich anschließend erschossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.01.2022 11:45 Uhr