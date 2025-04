Hegseth weist neue Vorwürfe als "Lügen der Medien" zurück

US-Verteidigungsminister Hegseth soll geheime Militärpläne auch in zweitem Chat geteilt haben: Nach Informationen von US-Medien gingen Details über Angriffe im Jemen Mitte März an einen weiteren Gruppenchat, in dem etwa seine Ehefrau, sein Bruder und sein Anwalt waren. Hegseth wies diese Vorwürfe zurück. Die Medien verbreiteten Lügen, sagte er im Weißen Haus. Auch US-Präsident Trump stellte sich erneut hinter Hegseth.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 18:00 Uhr