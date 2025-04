Hegseth weist Berichte über neue Sicherheitspanne als "Lügen" zurück

Washington: US-Verteidigungsminister Hegseth hat vertrauliche Militärinformationen wohl mit noch mehr Privatpersonen geteilt als bisher gedacht. Nach Informationen von US-Medien schickte er detaillierte Informationen über Angriffe im Jemen Mitte März auch an eine Chatgruppe, in der etwa seine Ehefrau, sein Bruder und sein Anwalt waren. Hegseth selbst wies diese Berichte zurück und warf den Medien vor, Lügen zu verbreiten. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, sagte im Sender Fox News, Hegseth leiste - so wörtlich - phänomenale Arbeit an der Spitze des Pentagon.

