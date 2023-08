Heftige Unwetter ziehen über Bayern hinweg - Straßen und Schienen überflutet

Nürnberg: Wegen schwerer Gewitter und Starkregens mussten Feuerwehren in mehreren Teilen Bayerns Am Abend zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Allein im Landkreis Aschaffenburg waren rund 600 Rettungskräfte an mehr als 350 Einsatzstellen gefordert. Besonders betroffen war die Gemeinde Laufach. Dort traten mehrere Bäche über die Ufer und überfluteten Straßen und Gebäude. In Nürnberg fiel in einigen Stadtteilen der Strom aus. In Unterführungen seien Autos im Wasser stehengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, so ein Polizeisprecher. Betroffen seien vor allem die Altstadt und das Viertel Steinbühl. Personen seien bislang aber nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Allerdings muss im öffentlichen Personenverkehr mit Behinderungen gerechnet werden. In Nürnberg komme es auf verschiedenen Abschnitten zu erheblichen Verzögerungen bei der Straßenbahn. Die Deutsche Bahn gab bekannt, dass der Fernverkehr zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 22:45 Uhr